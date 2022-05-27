Москва, , 14:22 — REGNUM Индикатором реального состояния российского экспорта может быть еженедельная статистика по отгрузкам нефти из российских портов, которую собирают и публикуют различные аналитические агентства, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По данным Bloomberg, апрельские поставки оставались стабильными и выросли по сравнению с мартом. В первую неделю мая они составляли 3,56 млн барр./сутки, на 10% выше среднего значения за четыре месяца 2022 г.

Влияние санкций в марте и апреле по сути еще никак не проявило себя. Санкции — это долгосрочный фактор влияния. Они были задекларированы только в середине I квартала и будут оказывать влияние всю оставшуюся часть года.

Например, основные потребители российской нефти и нефтепродуктов в Нидерландах объявили, что не будут покупать российскую нефть для использования на нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностях.

Это такие компании, как Exxon, Shell, BP. И по ним есть значительное снижение поставок нефти Urals. Однако партии российской нефти (пока нет официального запрета) продолжали в апреле поступать в европейские порты, благодаря глобальным трейдерам, которые хранят ее на терминалах, комбинируют партии и отправляют ее в другие страны мира.

Но в мае нефтетрейдеры уже отказались от такой практики. Такие крупные покупатели российской нефти из ЕС, как Австрия и Германия, уже заявили, что в любом случае будут стараться сократить закупки до нуля к концу 2022 г.

На их долю в конце 2021 г. приходилось около 1,5 млн барр./сутки из всего российского нефтяного экспорта в ЕС в объеме 4,5 млн барр./сутки. Негативный эффект от этих процессов можно будет увидеть в ближайшие месяцы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост доходов России от экспорта нефти и газа, несмотря на введённые санкционные меры со стороны стран Запада, в очередной раз отметил аналитик Роберт Рапир.

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