Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Пригородные поезда Ленинградской области с 29 мая переходят на летнее расписание, сообщает 27 мая пресс-служба регионального комитета по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Как отметили в ведомстве, в летнем графике движения 2022 года планируется увеличение количества пар поездов по будним дням на 5%, по выходным — на 16% по сравнению с зимним графиком 2021–2022 годов.

«Увеличение размеров движения произойдет на всех направлениях», — добавки в комтрансе региона, уточнив, что среднесуточно в летний период 2022 года будут курсировать: по рабочим дням — 345 пар, а по выходным — 348 пар поездов.

В свою очередь Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) анонсировала, что с 3 июня в целях улучшения качества обслуживания пассажиров компания назначает остановку на станции Войбокало для поезда № 7405 сообщением Тихвин — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал).