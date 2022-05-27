Кишинёв, , 14:22 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду заявила о непричастности к возбуждению уголовного дела в отношении экс-президента страны Игоря Додона. Действующий глава республики выступила 27 мая на брифинге в Кишинёве после поездки в Соединённые Штаты.

Президент Молдавии Майя Санду presedinte.md

Ранее Додон заявил, что прокурорами, которые занимаются его делом, якобы управляют из США, а согласие на это дала Санду. По его мнению, это — «политический заказ».

«Я не знаю прокуроров, ведущих дело и ничего не знаю об этом деле, не знаю, чем оно закончится, — сказала Санду. — Я узнала об этом, когда проснулась в Бостоне, из прессы».

Она выразила надежду, что прокуратура в Молдавии не будет заниматься политическими интригами. Президент также заявила, что не давала никаких указаний на этот счёт и является сторонницей независимой судебной системы.

Напомним, в августе 2021 года Александр Стояногло перед тем, как его отстранили от должности генерального прокурора Молдавии в связи с возбуждением уголовного дела, сказал, что Санду от него якобы требовала завести дела против лидеров оппозиции. Он публично заявил, что среди названных лиц бы и Додон. Стояногло призвал обнародовать стенограмму совещания, на котором якобы были сделаны заявления Санду.

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