Москва, 27 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Интеграция экономик стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), несёт пользу для простых жителей этих государств. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Евразийский союз

«Пользу от интеграционной работы на практике в своей повседневной жизни ощущают граждане наших стран», — сказал Путин.

По словам российского лидера, тот факт, что евразийская интеграция приносит реальную отдачу, показывают экономические показатели и устойчивые темпы роста взаимной торговли между странами ЕАЭС.