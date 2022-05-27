* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 14:19 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщили Afghanistan International, что 26 мая боестолкновения усилились в местностях Тавах, Анаба, Шотул, Круаши и Чамалурда, в результате чего погибло не менее десяти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Фронт национального сопротивления подтвердил факт этих столкновений.

Местные источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь пытаются наступать в различных районах Панджшера, в том числе в долине Шотул. Командир фронта сопротивления сообщил Afghanistan International, что в долине Шотул талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на не менее чем 70 автомобилях пытались добраться до баз фронта на высокогорье.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют сообщения.

Фронт национального сопротивления выступил с заявлениями, подтверждающими столкновения в Панджшере, сообщив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли тяжёлые потери.

По мере усиления боевых действий в Панджшере местные источники сообщают об аресте талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ряда мирных жителей в уезде Париян. Так, по их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли в неизвестном направлении жителей кишлаков в Доабе, Мандакме и Паинкаре и перестреляли домашний скот местного населения.

С возобновлением боестолкновений в Панджшере провинцию посетили высокопоставленные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что причиной его визита была встреча с гражданскими и военными деятелями движения.