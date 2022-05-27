Москва, 27 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 29 мая Днем Евразийского союза. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета под председательством Киргизии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы полностью поддерживаем подготовленное решение объявить 29 мая Днем Евразийского союза», — заявил глава государства.

Российский лидер напомнил, что 29 мая 2022 года исполнится восемь лет со дня подписания основополагающего документа союза.