Донецк, , 14:15 — REGNUM Украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский район Донецка с применением артиллерии. Об этом 27 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее город Ясиноватая в ДНР подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» со стороны киевских боевиков.