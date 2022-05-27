Выборг, Ленинградская область, , 14:24 — REGNUM Выборгский городской суд Ленинградской области заочно арестовал женщину-лесбиянку из Австралии, которая пытается через суд вернуть себе восьмилетнюю дочь из России. Женщину обвинили в насилии над ребенком, сообщает 27 мая издание 47news.

Суд ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что судьбой ребенка заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, которого возмутило решение Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга передать 8-летнюю девочку на воспитание матери-лесбиянки из Австралии.

Напомним, женщина некогда была замужем за гражданином России, отцом девочки. Однако в 2020 году супруги развелись, и мужчина вернулся с дочкой в Россию, в Ленинградскую область. Экс-супруге такой поступок бывшего мужа не понравился и она подала в суд в Петербурге, который решил, что ребенку якобы будет лучше в семье матери, которая к тому моменту вступила в однополый брак.

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С решением петербургского суда не согласился отец, подал апелляцию и выиграл процесс. Кроме того, мужчина предал ситуацию огласке, после чего суд высшей инстанции пересмотрел решение и оставил дочь с ним. Одним из факторов, склонивших весы Фемиды в пользу мужчины стало то, что в отношении матери ребенка возбуждено дело о насилии над ребенком. Девочка рассказала, что мать смотрела при ней программы про ЛГБТ-сообщества и прививала ей нетрадиционные сексуальные ценности, чем причиняла моральные и физические страдания.

После того, как и этот момент стал известен главе СКР Александру Бастрыкину, суд города Выборг по ходатайству СУ СКР по Ленобласти заочно арестовал мать ребенка, несмотря на позицию стороны защиты. Адвокаты настаивали, что СК не может расследовать преступление совершенное в другом государстве в отношении не гражданина России (девочка получила гражданство РФ летом 2020 года).

По информации 47news, 23 мая мать девочки была объявлена в международный розыск.

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