Хельсинки, , 14:14 — REGNUM Перенесённый из России чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Финляндии и Латвии. Такое решение было принято 27 мая на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в финском Тампере.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Турнир будет проходить с 12 по 28 мая 2023 года в Тампере и Риге.

Совместная заявка Финляндии и Латвии на проведение турнира была единственной.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2023 года должен был пройти в Санкт-Петербурге. Но в конце апреля IIHF лишила Россию права на проведение турнира.

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