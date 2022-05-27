Москва, 27 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Стратегия партии ЛДПР будет модифицирована в сторону укрепления социальной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Стратегия останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики», — заявил Слуцкий.

Он также заверил, что поставленные сооснователем ЛДПР Владимиром Жириновским задачи будут реализованы.

Партия ЛДПР всегда была заточена на поддержку простых людей, подчеркнул Слуцкий.

Внеочередной XXXIV съезд единогласно избрал Леонида Слуцкого председателем ЛДПР. Согласно уставу партии, ее председатель избирается съездом сроком на четыре года, при этом количество сроков не ограничено.