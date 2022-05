Лондон, , 14:14 — REGNUM Британский инди-рок-коллектив The Cribs, основанный бывшим гитарист The Smiths и Modest Moust Джонни Марром, анонсировал в своих социальных сетях переиздание первых трех альбомов — «The Cribs», «The New Fellas», «Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever» на физических носителях. Об этом стало известно 27 мая.

Джонни Марр в клипе на песню Night and Day Официальный YouTube-канал Джонни Марра

Эти три альбома будут переизданы на цветном виниле ограниченным тиражом, а также на двойном CD-диске с ранее не изданными песнями, демо-записями, сессиями, каверами и ремиксами. Кроме того, материал впервые будет доступен на кассете.

Один из ранее не вышедших треков, In The Room, был записан во время сессий альбома The New Fellas с Эдвином Коллинзом в 2005 году.

