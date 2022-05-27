Париж, 27 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Французский политик Жан-Люк Меланшон, который надеется стать премьер-министром страны, получив в июне большинство в Ассамблее, хочет «демонтировать президентскую систему» ​​и положить конец «единоличному осуществлению власти одним человеком», Эммануэлем Макронон, передает BFM TV.

Blandine Le Cain Жан-Люк Меланшон

Лидер партии «Непокорившаяся Франция» считает, что выборы в законодательные органы представляют собой «третий тур президентских выборов». Жан-Люк Меланшон считает возможным «чрезвычайно глубокий переворот».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о проведении правительственного семинара до конца июня.