Тамбов, 27 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

27 мая были госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 774 случая заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 474 пациента, в том числе 96 — за последние сутки.

За весь период скончались 2410 человек. Подтвержден один новый летальный случай.