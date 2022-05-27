Москва, 27 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Мезза (Слава Воронцов) представил альбом под названием «Спаси Бог». Пластинка доступна для прослушивания на цифровых площадках с 27 мая.

Пресс-служба Warner Music Russia Обложка альбома Меззы «Спаси Бог»

«Это мрачный трэп, холодный дрилл и лютый рэп», — высказался Мезза о новой пластинке. В песнях рэпер рассказывает истории с городских улиц, где погоня за деньгами и успехом превращается в каждодневную рутину — чтобы не потерять себя, артист ищет способ исповедоваться через музыку.

Добавим, что в трек-лист альбома вошли 13 композиций, в том числе песня «Гелик». Её премьера состоялась в феврале 2022 года.