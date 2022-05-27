Москва, , 14:12 — REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС) демонстрирует позитивную динамику в части укрепления интеграции входящих в него государств и развития их экономик. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЕАЭС

«Я поддерживаю тех, кто выступал и давал позитивную оценку деятельности Евразийского экономического союза. Шаг за шагом формируется всеобъемлющее единое экономическое пространство ЕврАзЭс», — сказал Путин.

Российские лидер также отметил, что взаимоотношения внутри ЕАЭС выстраиваются на принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков оценил перспективы укрепления ЕАЭС на фоне санкций