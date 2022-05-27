Москва, 27 мая 2022, 14:12 — REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС) демонстрирует позитивную динамику в части укрепления интеграции входящих в него государств и развития их экономик. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЕАЭС
ЕАЭС

«Я поддерживаю тех, кто выступал и давал позитивную оценку деятельности Евразийского экономического союза. Шаг за шагом формируется всеобъемлющее единое экономическое пространство ЕврАзЭс», — сказал Путин.

Российские лидер также отметил, что взаимоотношения внутри ЕАЭС выстраиваются на принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества.

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