Владивосток, 27 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Выходка депутатов Законодательного собрания Приморья, которые на заседании 27 мая обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить проведение спецоперации в защиту Донбасса, это предательство и нож в спину тем российским военнослужащим, которые сейчас находятся в ЛНДР, об этом ИА «Восток-медиа» сказал председатель правления ВООВ «Боевое братство» в Приморье Виктор Донец.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Мои боевые друзья, мои товарищи считают, что эта выходка — нож в спину, предательство. Мы возмущены. Ведь это народные избранники, депутаты… Им ещё четыре года быть в ЗСПК, и что — они так плюют на своих избирателей?!» — сказал Донец.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Законодательного собрания Приморья 27 мая началось с провокационной выходки депутатов-коммунистов Леонида Васюкевич и Геннадия Шульга, выступивших против специальной военной операции в защиту Донбасса. При этом всё случилось в присутствии губернатора Олега Кожемяко, который готовился к отчёту о работе правительства региона за 2021 год.