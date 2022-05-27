Стокгольм, , 14:17 — REGNUM 26 мая Стокгольмская фондовая биржа оставалась закрытой, когда котировки на американских и европейских биржах росли. 27 мая торговая площадка в Стокгольме снова открылась, и сейчас инвесторы пытаются наверстать упущенное, пишет газета Aftonbladet.

Биржа Inzoloto.ru

Сейчас индекс OMX30 растет на 2,5%. Среди крупных компаний, акции которых выросли больше всего, — Sinch, которая прибавила 11,1%, Autoliv — плюс 7,3%, а Alfa Laval — плюс 6,8%.

Среди крупных компаний, которые теряют больше всего, — Handelsbanken (минус 3,6%) и SCA (минус 1%).

Ситуация на европейских площадках к 12:53 по московскому времени выглядит разнонаправленной. Биржа во Франкфурте прибавляет 0,6%, в Париже —0,9%.