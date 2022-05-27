Ясиноватая, ДНР, , 14:11 — REGNUM Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» со стороны киевских боевиков. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил, что информационная политика Киева является «полным гуаном».