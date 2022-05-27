Москва, , 14:11 — REGNUM Запад пытается отменить Россию, потому что она пытается отстаивать свои национальные интересы. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всё из-за того, что мы отстаиваем собственные интересы», — заявил Мишустин.

«Очевидно, что коллективный Запад развязал против нас экономическую войну. Россия находится под разными ограничительными мерами уже достаточно давно. Ну, а в последнее время, особенно в последние три месяца, были приняты санкции, которые стали вообще беспрецедентными», — продолжил премьер-министр.