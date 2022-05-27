Астрахань, , 14:11 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

27 мая выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 999 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 454 человека выписаны после курса лечения, в том числе 23 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 5 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.