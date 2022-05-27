Нижний Новгород, , 14:10 — REGNUM Суд признал жителя Ардатовского района Нижегородской области виновным в убийстве егеря, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Охотничье ружье Pixabay.com

Его приговорили к 16 годам и одному месяцу лишения свободы. Отбывать наказание 34-летний мужчина будет в колонии строгого режима.

Также суд оштрафовал его подельника за укрывательство особо тяжкого преступления.

ИА REGNUM напоминает, что 4 мая 2021 года охотовед Валерий Гайдыш во время патрулирования вверенного ему участка леса близ посёлка Мухтолово обнаружил мужчину, который занимался незаконной охотой.

Между ними произошёл конфликт, браконьер дважды выстрелил в егеря из ружья, в результате чего тот скончался на месте от полученных ран.

Злоумышленник скрылся с места преступления и затем встретился со своим знакомым, которому рассказал о совершённом убийстве. Тот посоветовал ему избавиться от трупа и вещественных доказательств.

После этого убийца вернулся в лес, закопал тело убитого охотоведа и уничтожил принадлежавшие тому личные вещи.