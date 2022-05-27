Тунис, , 14:21 — REGNUM Международная организация по миграции (МОМ) сообщила о том, что число беженцев, погибших при попытке попасть в страны ЕС, за последние три месяца достигло 600 человек.

Беженцы Vito Manzari

Согласно официальному заявлению организации, большинство случаев пришлось на Тунис, Ливию и Марокко.

По данным МОМ, это самый высокий показатель смертей беженцев с 2014 года. В четверг, 26 мая, в организации сообщили об очередном кораблекрушении судна с беженцами у берегов Туниса.

В МОМ отметили, что официально подтверждена смерть 30 пассажиров, ещё 75 человек пока считаются пропавшими без вести.