Тутаев, Ярославская область, 27 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области начал работу завод по производству блочно-комплектных электростанций большой мощности компании «ПСМ Прайм». Об этом сообщает правительство региона.

yarregion.ru Новый завод в Тутаеве

В создание производства вложено около 200 млн рублей. Инвестиционный проект реализован в рамках соглашения между правительством региона и ООО «ПСМ Прайм».

Предприятие будет выпускать автономные электростанции на базе дизельного и газовых двигателей для добывающей и нефтегазовой отраслей. Продукция будет использоваться при освоении новых месторождений, а также для резервно-аварийного энергоснабжения.

На предприятии работает более 40 человек. Для реализации проекта компания получала государственную поддержку. Ей предоставлен беспроцентный заем Фонда развития моногородов в размере 151,3 млн рублей и субсидия в размере 2,24 млн рублей на возмещение части затрат для приобретения нового оборудования в рамках областной программы «Развитие промышленности». Планируется, что производство будет развиваться.

Тутаев является территорией опережающего социально-экономического развития.