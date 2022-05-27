Самара, 27 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Жители Донбасса нуждаются в помощи, вместе мы справимся. Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

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Он опубликовал соответствующее видео, напомнив, что находится в Донецкой Народной Республике, сейчас работает с главой этого региона Денисом Пушилиным в городе Снежное.

«Наша помощь нужна здесь, этим удивительным, героическим людям, которые защищают мир от нацизма. Вместе мы справимся», — сообщил он.

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, для жителей ДНР крайне важна поддержка, братское плечо жителей Самарской области.

«И то, что губернатор Самарской области здесь, посмотрел сам своими глазами — для нас важно. Двигаемся совместно к победе. Она неизбежна», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации города Снежное Александр Скворцов подписали соглашение о сотрудничестве.