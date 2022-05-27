* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Дайкунди переименовали площадь Мученика Абдул Али Мазари в городе Нили в площадь имени Файза Мохаммада Катиба. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

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Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также назвали в честь Файз Мохаммада Катиба улицу Базаре-Нили и недавно построенный поселок.

Аминулла Убайд, губернатор Дайкунди, сказал, что этот шаг был направлен на то, чтобы воздать должное исторической фигуре Афганистана Файзу Мохаммаду Катибу, «отцу современной истории Афганистана».

Эта площадь, расположенная над старым базаром Нили, была создана в 2017 году и названа в честь лидера хазарейцев Абдул Али Мазари, зверски убитого в 1995 году талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (выброшен из вертолёта в воздухе) при их первом правлении.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также переименовал площадь Мученика Мазари в провинции Бамиан в площадь Корана. Недавно был снесён указатель улицы Мученика Мазари в провинции Газни.

В то же время, необходимо отметить, что провинция Дайкунди населена преимущественно хазарейцами, а Файз Мохаммад Катиб Хазара и Абдул Али Мазари — этнические хазарейцы. К тому же Файз Мохаммад был родом из этих мест.