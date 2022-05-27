Кемерово, 27 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 27 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1112 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 82 новых носителя коронавируса. За это же время 81 человек выписан с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 164 067 случаев заражения коронавирусом, 160 575 человек выздоровели, 2380 пациентов скончались.