Москва, , 14:10 — REGNUM Пока в России наблюдается следующее: Минфин РФ всеми путями пытается не допустить пускай и неправильного, парадоксального и прочего, но все же технического дефолта России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Почему Минфин так бьется — это отдельный вопрос. Возможно, Министерство финансов видит какие-то скрытые риски от наступления этого события.

Перспективы же судебных тяжб, направленных на оспаривание техдефолта, как следует из высказываний Антона Силуанова, весьма неопределенные.

«Нынешний кризис показал, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, рушатся, поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение», — объяснил он.

В любом случае, «дефолтная сага», по-видимому, еще далека от завершения, и мы еще станет свидетелями новостей, прежде всего, от эмитента евробондов Минфина», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Вашингтона не продлевать лицензию на разрешение обслуживание гособлигаций России в долларах способствовало повышению риска по этим бумагам, однако благодаря условиям выпуска этих ценных бумаг у российской стороны имеется способ избежать дефолта.

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