Днепропетровск, Украина, 27 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Информационная политика Киева является «полным гуаном», заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В личном телеграм-канале Филатов, ранее призывавший убивать русских, заявил, что информационная политика Киева — «это полное гуано, которое рассчитано на дебилов, а не на нацию свободных людей».

Он также в оскорбительной форме высказался о советнике офиса президента Украины Алексее Арестовиче, назвав его «говорящей ж…й» ОП. И напомнил, что ещё недавно Арестович рассказывал, что война скоро закончится, а теперь называет ситуацию «аховой».