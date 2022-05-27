Анкара, 27 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Власти Турции понимают обеспокоенности Финляндии и Швеции по своей безопасности, но позиция Анкары по борьбе с терроризмом четкая. Об этом 27 мая заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

U.S. Department of State Мевлют Чавушоглу

«Обеспокоенности этих двух стран (Финляндии и Швеции) относительно своей безопасности мы понимаем, но наша позиция открытая и четкая, эти страны должны прекратить оказание поддержки террористическим организациям», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.