Ярославль, , 14:17 — REGNUM В Ярославле новые лифты не начинают работу из-за кражи оборудования жильцами домов. Об этом заявили в Общественной палате Ярославской области.

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Всего в 2022 году заменить на новые должны 105 лифтов. Сейчас эксплуатацию введены 22 из них, по 39 документы переданы в Ростехнадзор и ещё 44 лифта пока находятся на замене. При этом жильцы жалуются на то, что после замены кабины лифты продолжают оставаться закрытыми для граждан. Проверка нашла виновных.

«По данному вопросу было очень много обращений граждан именно по Дзержинскому району. Очень часто люди обращаются, чтобы ускорить работы, в нашем случае, чтобы лифты были запущены и введены в эксплуатацию. В разговоре с подрядчиками выяснили, что здесь воруют сами жители, воровство происходит подростками. Это очень опасно и необходимо принимать меры», — рассказала член Общественной палаты Ярославской области Татьяна Бородина.

Но есть и другие проблемы — часть оборудования поступала с техническими недостатками, а дата ввода нового лифта в эксплуатацию зависит от Ростехнадзора.

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