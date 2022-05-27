Ярославль, 27 мая 2022, 14:17 — REGNUM В Ярославле новые лифты не начинают работу из-за кражи оборудования жильцами домов. Об этом заявили в Общественной палате Ярославской области.
Всего в 2022 году заменить на новые должны 105 лифтов. Сейчас эксплуатацию введены 22 из них, по 39 документы переданы в Ростехнадзор и ещё 44 лифта пока находятся на замене. При этом жильцы жалуются на то, что после замены кабины лифты продолжают оставаться закрытыми для граждан. Проверка нашла виновных.
Но есть и другие проблемы — часть оборудования поступала с техническими недостатками, а дата ввода нового лифта в эксплуатацию зависит от Ростехнадзора.
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