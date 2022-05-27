Вильнюс, 27 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. На включении в декларацию весенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА), которая проходит в Вильнюсе, положения о необходимости передаче киевскому режиму средств обеспечения контроля над воздушным пространством страны будет настаивать Литва. Об этом 27 мая заявил глава литовской делегации Аудронюс Ажубалис в эфире радио LRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Мы предлагаем указать (в декларации), чтобы Украине должно быть направлено такое вооружение, которое позволило бы ей защититься с воздуха», — сказал он.

При этом глава литовской делегации, являющийся бывшим главой МИД этой страны, добавил, что, по его мнению, страны Запада не могут может больше ограничиваться заявлениями в этом вопросе и должны серьезно поддержать киевский режим.

Отметим, первоначально весенняя сессия ПА НАТО должна была состояться в Киеве, однако из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины она была перенесена в Вильнюс.