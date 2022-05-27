Бухарест, , 14:04 — REGNUM Министерство здравоохранения Румынии разработало новый документ, предусматривающий введение штрафов для граждан страны, не желающих проходить профилактическую вакцинацию. Об этом 27 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Вакцинация Правительство Новосибирской области

Согласно официальной информации, нововведение коснется лиц, имеющих медицинскую страховку и пользующихся услугами семейных врачей.

«Во многих странах существуют такие ситуации, когда степень урегулирования медицинских услугу учитывает профилактическое поведение каждого человека. Мы должны перенять такую практику», — заявил глава румынского минздрава Александру Рафила.

Суммы возможных штрафов и способы их взимания не уточняются. Предполагается, что нововведение вступит силу после его подписания правительством с 1 июля текущего года.