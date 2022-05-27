Москва, , 14:04 — REGNUM В Донецкой Народной Республике начала работу специальная гуманитарная миссия. Её цели — общественное содействие решению гуманитарных проблем жителей освобожденных в ходе СВО территорий ДНР, ЛНР и освобожденных областей Украины в части снабжения людей медикаментами, продовольствием и предметами первой необходимости, которых зачастую остро не хватает в освобожденных районах.

Мирная жизнь потихоньку возвращается в Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

В работе миссии активно участвует заместитель главного редактора ИА REGNUM, собственный корреспондент ИА REGNUM в ДНР Никита Третьяков, и несколько военных корреспондентов разных СМИ.

ИА REGNUM призывает всех неравнодушных граждан России поддержать миссию, оно полностью доверяет людям, которые её осуществляют, и может поручиться за то, что ваша помощь не пропадёт зря, а поступит — в виде лекарств, продуктов и медикаментов — прямиком жителям освобождённых районов ДНР, ЛНР и Украины.

Средства — кто сколько может — нужно переводить на целевой счёт в Сбербанке (4 279 380 650 847 827, Нина Николаевна Ф., цель — «На социальную помощь жителям ДНР»). Каждая копейка, поступившая на счёт, будет сразу потрачена — прямо в аптеках и магазинах Донецка — на лекарства, медикаменты и продукты, которые доставят жителям освобождённых районов.

Отчёты о доставке помощи. поступивших и потраченных средствах ИА REGNUM будет публиковать регулярно.

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