Джакарта, , 14:04 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписала меморандум о взаимопонимании с Федерацией Красного Креста и Международным обществом Красного Полумесяца по укреплению устойчивости сообществ в Юго-Восточной Азии, сообщает Antara.

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Меморандум охватывает такие области, как борьба со стихийными бедствиями, снижение риска стихийных бедствий, здравоохранение в чрезвычайных ситуациях, помощь в случае стихийных бедствий и реагирование на чрезвычайные ситуации, гендерные вопросы, молодежь и изменение климата.

«Перед лицом растущей интенсивности стихийных бедствий, связанных с изменением климата, в одном из наиболее подверженных стихийным бедствиям регионов мира, в сочетании со все более сложным гуманитарным ландшафтом, мы должны выстраивать стратегические партнерские отношения для повышения нашей устойчивости как сообщества АСЕАН», — заявил генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия подняла вопрос развития технологий и служб передачи данных и безопасности во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящего в Давосе (Швейцария).

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