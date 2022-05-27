Барнаул, 27 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Алтайском крае подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомные. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Алтайском крае выявлено 268 526 носителей коронавируса, в том числе COVID-19 диагностировали у 41 040 детей.

Выздоровели 258 949 ковид-пациентов (+81 за сутки). Жертвами COVID-19 в алтайском крае за всё время стали 8640 человек.

По данным на 27 мая, 66 заболевших находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключен 21 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в регионе было выявлено 64 носителя коронавируса, выздоровели 85 человек.