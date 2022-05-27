Бишкек, , 14:03 — REGNUM Министр обороны Бактыбек Бекболотов принял участие в торжественной церемонии открытия музея Сил воздушной обороны в столице Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства сегодня, 27 мая.

Бишкек Vmenkov

В Минобороны отмечают, что музей ПВО создан в целях военно-патриотического воспитания молодежи и военнослужащих киргизской армии, а также популяризации военной авиации.

В музее представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, архивные фотографии и исторические документы, а также редкие экспонаты, связанные с Фрунзенским авиаклубом, пятыми Центральными авиакурсами, Фрунзенской и Одесской школами пилотов.

В сборе музейных экспонатов большое содействие оказали внук первого киргизского военного лётчика Абдували Курбаналиева, родственники первопроходца киргизской авиации — летчика-инструктора Касыма Ормокоева, а также ветераны Сил воздушной обороны Киргизии.