Сеул, , 14:04 — REGNUM В столице Южной Кореи стартовал ежегодный джазовый фестиваль под открытым небом Seoul Jazz Festival. Об этом сообщает The Korea Herald.

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Сообщается, что фестиваль возобновился после трехлетнего перерыва, поскольку правительство Южной Кореи отменило большую часть антиковидных ограничений.

В текущем году фестиваль проходит в Олимпийском парке, расположенном на юге Сеула.

Первый день фестиваля начался с джазового трио Moonchild из Лос-Анджелеса, которое впервые посетило Южную Корею. За ним последовал британский певец и автор песен Этам, который также впервые прибыл в страну.

Известно, что 28 мая на фестивале выступит автор-исполнитель Алек Бенджамин, джазовый певец Хосе Джеймс, а также южнокорейский дуэт AKMU.

В последний день фестиваля, 29 мая, на сцену поднимется пианист Питер Чинкотти, хип-хоп группа Epick High, британский синти-поп дуэт Honne.