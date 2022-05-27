Тампере, Финляндия, 27 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея (IIHF) будет выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска российских и белорусских команд к соревнованиям. Об этом 27 мая заявил президент IIHF Люк Тардиф на конгрессе организации.

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«Мы находимся на том же пути по рекомендации МОК, которая была направлена и другим федерациям», — сказал Тардиф.

Он добавил, что IIHF принимает решения, которые направлены на безопасность соревнований, игроков, судей и зрителей.

По его словам, IIHF находится на связи с Россией и Белоруссией и ставит себе цель, чтобы «эти страны вернулись в нашу семью как можно скорее».

Ежегодный конгресс IIHF проходит в финском Тампере с 26 по 29 мая. Как сообщало ИА REGNUM, на нём не присутствуют представители России.

Напомним, в конце февраля IIHF объявила о недопуске российских и белорусских команд к участию в международных соревнованиях после рекомендации МОК.