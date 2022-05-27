Москва, , 14:01 — REGNUM Внеочередной XXXIV съезд единогласно избрал Леонида Слуцкого председателем ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Леонид Слуцкий Государственная дума

«Благодарю за поддержку и оказанное доверие, это огромная ответственность! ЛДПР продолжит дело основателя партии Владимира Жириновского и будет дальше работать на благо Великой России!» — отметил Слуцкий.

Согласно уставу партии, ее председатель избирается съездом сроком на четыре года, при этом количество сроков не ограничено.

Слуцкий сменил на посту сооснователя партии Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле после продолжительной болезни.

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