Москва, , 14:01 — REGNUM Белорусский музыкант HOLLYFLAME (Влад Лапай) выпустил трек под названием «Ветер перемен». Песня доступна на цифровых площадках с 27 мая.

Обложка песни HOLLYFLAME «Ветер перемен» Пресс-служба Warner Music Russia

В песне «Ветер перемен» исполнитель рассуждает о скоротечности времени, былых надеждах и неизбежных изменениях, которые ждут впереди. Трек стал третьим релизом HOLLYFLAME в 2022 году — ранее он представил песни «Под сиреневой луной» и «Брошу курить».

ИА REGNUM напоминает, что HOLLYFLAME — поп-музыкант, переехавший из Белоруссии в Москву в возрасте 16 лет. Дебютный сингл артиста «Пьяный рассвет» вышел в 2019 году.

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