Курск, 27 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

27 мая выявлено 32 случая заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 157 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 114 тыс. 955 пациентов, в том числе 73 — за последние сутки.

Всего скончались 2480 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.