Рига, , 14:00 — REGNUM Госрезервов Латвии на поддержку военных беженцев с Украины больше нет, поэтому самоуправлениям следует самим закупать кровати и матрасы, размещать беженцев и затем претендовать на компенсацию за эти расходы от госструктур. Об этом в эфире государственного ТВ Латвии заявил госсекретарь МВД страны Димитрий Трофимов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Признано, что платить за размещение беженцев в отелях дорого, трудоустроиться им, чтобы самим себе оплачивать аренду квартиры, проблематично. Беды украинских беженцев создали напряженную ситуацию в ряде муниципалитетов, признают местные власти и требуют от министерства внутренних дел четких разъяснений по этому поводу.

Однако, как подчеркнул в своем комментарии Трофимов, определить масштабы работы по размещению беженцев в новых условиях еще только предстоит.

Парламент Латвии 26 мая утвердил продление на 30 дней срока первичной помощи для тех беженцев из Украины, что зарегистрировались до 24 мая 2022 года. За этот срок МВД должно разработать план действий на последующий период.

Уже очевидно, отмечают латвийские журналисты, что через 30 дней нужды беженцев никуда не исчезнут, поэтому нужен новый план помощи, но оказывать ее предполагается уже в более экономном режиме, чем прежде. Так, самоуправлениям предложено подсчитать и сообщить, сколько койко-мест им необходимо оборудовать матрасами в школьных помещениях или служебных гостиницах (общежитиях).

«На сегодня четыре самоуправления запросили конкретное число коек. Однако на этом резервы будут исчерпаны», — признал госсекретарь МВД Трофимов.

Кроме того, больше не будет горячего питания для беженцев — еду им будут выдавать продовольственными пайками.