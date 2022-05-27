София, , 13:59 — REGNUM Руководство профсоюза тюремных надзирателей при МВД Болгарии объявило о намерении провести 12 июня текущего года общенациональную акцию протеста. Об этом 27 мая сообщает софийская газета «Факты».

Протест Nathan Keirn

Главное требование, выдвигаемое указанной структурой — повышение заработной платы и улучшение условий труда. Предполагается, что наиболее масштабные акции пройдут в Софии, Бургасе, Варне и других крупных городах страны.

По словам главы Организации служащих тюрем Болгарии Цветана Михайлова, в рамках объявленной реформы министерства внутренних дел правительству не удалось наладить диалог с соответствующими ведомствами и обеспечить нормальную работу отрасли.

«У нас нет элементарных социальных гарантий, мы работаем в полторы смены за минимальное жалование, а устав не позволяет расширять штат сотрудников», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, с начала 2022-го года болгарские тюремщики в составе групп патрульных полицейских и пожарных (в Болгарии огнеборцы входят в состав МВД — прим. ИА REGNUM) провели пять массовых забастовок. Ни одна из них успехом не увенчалась.