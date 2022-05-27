Симферополь, , 13:59 — REGNUM Крым получил новое окно возможностей для изменения структуры сельского хозяйства. Об этом написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов 27 мая в телеграм-канале.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Благодаря решениям, принятым президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также возвращению воды в Северо-Крымский канал, у Крыма появилось новое окно возможностей для изменения структуры сельского хозяйства на полуострове. Задача органов власти — эту работу организовать», — написал глава Крыма.

Он также поблагодарил аграриев за вклад в обеспечение продовольственной безопасности российского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, дамба, построенная Украиной для обеспечения водной блокады Крыма, была разрушена в первые дни специальной военной операции, днепровская вода за несколько недель полностью наполнила Северо-Крымский канал. С апреля пользоваться днепровской водой получили возможность крымские аграрии. Сельхозпредприятия Крыма сразу заявили о намерении возобновить выращивание ряда культур, которое было в последние восемь лет невозможно из-за блокады, в частности — риса.