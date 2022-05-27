Крымские аграрии получили новое окно возможностей — Аксёнов
Симферополь, 27 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Крым получил новое окно возможностей для изменения структуры сельского хозяйства. Об этом написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов 27 мая в телеграм-канале.
Он также поблагодарил аграриев за вклад в обеспечение продовольственной безопасности российского полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, дамба, построенная Украиной для обеспечения водной блокады Крыма, была разрушена в первые дни специальной военной операции, днепровская вода за несколько недель полностью наполнила Северо-Крымский канал. С апреля пользоваться днепровской водой получили возможность крымские аграрии. Сельхозпредприятия Крыма сразу заявили о намерении возобновить выращивание ряда культур, которое было в последние восемь лет невозможно из-за блокады, в частности — риса.