Бейрут, , 14:02 — REGNUM Службы безопасности Ливана арестовали крупный груз наркотических веществ, предназначавшийся для контрабанды в страны ЕС. Об этом 27 мая сообщает Lebanon 24 со ссылкой на заявление Службы внутренней безопасности Ливана.

Изъятые наркотики Https://32.мвд. рф/

По последним данным, наркотики были профессионально спрятаны в сувенирной продукции. Партия наркотиков была обнаружена в деревянной модели античного города Баальбек.

Отмечается, что все наркотические вещества были изготовлены на территории Ливана.

Службы безопасности в настоящий момент ведут работу по вскрытию всей цепочки наркотрафика.