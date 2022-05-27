Архангельск, , 13:58 — REGNUM Более 30 млрд рублей привлекут в экономику Архангельской области резиденты Арктической зоны РФ, сообщает агентство регионального развития.

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Благодаря проектам арктических льготников в области будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест и аккумулировано более 18 млрд рублей налоговых выплат в бюджеты всех уровней до 2030 года.

Как отметил генеральный директор агентства регионального развития Максим Заборский, ежедневно специалисты агентства консультируют заинтересовавшихся темой резидентства предпринимателей из самых разных отраслей. Это строительство, производство, транспорт и логистика, пищевая промышленность, сельское хозяйство, услуги населению, торговля и судостроение.

«Очень важно, что все больше появляется проектов вне центральной агломерации, куда входят Архангельск, Северодвинск. В этом году, например, резидентами стали сразу несколько компаний из самого «южного» арктического района — Пинежского», — сказал глава агентства Максим Заборский.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельским предпринимателям продлили налоговые каникулы до конца 2024 года.