Мазари-Шариф, Афганистан, 27 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Афганистане скончалась Марьям Мадади, бывшая ведущая «Радио Рабие Балхи», получившая ранения в результате одного из взрывов 25 мая в Мазари-Шарифе. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В больнице

Подтверждая эту новость, Мобина Саи, бывший директор радио, сообщила, что Мадади была одной из успешных ведущих «Радио Рабие Балхи».

Напомним, «Радио Рабие Балхи», вещавшее в провинции Балх, сгорело при подозрительных обстоятельствах после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере десять человек погибли и около 40 получили ранения в результате трёх отдельных взрывов в городе Мазари-Шариф вечером 25 мая. Среди раненых есть женщины и дети.

Источник в провинциальной больнице Абу Али Сины в Балхе сообщил, что несколько раненых находятся в критическом состоянии. Он говорит, что несколько пострадавших лишились конечностей.