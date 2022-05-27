Екатеринбург, , 13:58 — REGNUM Главврачи Свердловской области отчитались о своих доходах. Декларации обнародовало министерство здравоохранения региона.

Рост доходов Pixabay.com

Самым богатым врачом Среднего Урала оказался руководитель Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов. Главврач значительно разбогател, заработав в 2021 году 11,8 млн рублей. При этом годом ранее его доход составил 4,9 млн рублей. Аверьянов владеет двумя земельными участками, двумя квартирами, домом и гаражом.

На втором месте в списке наиболее богатых свердловских врачей — руководитель больницы скорой помощи в Нижнем Тагиле Елена Ионга. В 2021 году она задекларировала 9,3 млн дохода. В собственности женщины находится земельный участок, доля в квартире, гараж и машина Kia Soul.

Согласно декларациям, большинство врачей Среднего Урала в 2021 году увеличили свой доход. Тем не менее, лидер прошлогоднего списка, гендиректор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер значительно обеднел. Его доход снизился с 17,9 до 9,1 млн рублей.