Москва, , 13:55 — REGNUM Россия вступила в тяжёлый период исторического развития. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Будет, конечно, не просто. У нас мир вообще стремительно меняется», — заявил Мишустин.

«Запад вообще пытается отменить нашу страну. Вводятся финансово-экономические санкции, дискриминация и давление происходит: наша культура, наш спорт, наши граждане, которые проживают за рубежом», — подчеркнул он.